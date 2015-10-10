تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بحيازة 4 آلاف قرص مخدر بدار السلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 4 آلاف قرص مخدر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

وكانت نيابة دار السلام قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق لحيازته 4 آلاف قرص مخدر، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم "أيمن. ش" عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات يروج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة عزبة خير الله، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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