وفاة شاب «محبوس» عقب تعرضه لأزمة سكر في بورسعيد

مات شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، عقب تعرضه لأزمٍة صحيٍة على أثر مضاعفات مرض السكري، أثناء أحتجازه في أحد أقسام شرطة بوسعيد.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن بورسعيد، اللواء محمود الديب، أفاد فيه وكيل مديرية الشؤن الصحية، الدكتور إسلام أحمد رمضان، بوصول “باسم هشام” لمستشفى بورسعيد العام فاقدًا الوعي بعدما نقلته سيارة الإسعاف من حجز قسم شرطة حي العرب.

وأوضح الكشف الطبى، إصابة المتوفي بمرض “السكر” بعد إن حجز بقسم الباطنة، وبسبب تدهور سريع ومفاجىء لحالتة الصحية أودع غرفة العناية الفائقة لمتابعته لمدة أسبوع.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية الأمن، ان المتوفي القاء كان رهن الحبس لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في واقعة مشاجرة مع آخرين وذلك حسبما أفاد المصدر.

وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وتوقع الكشف الطبي على المتوفي قبل الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهٍة جنائية لموت المذكور من عدمة ودفن الجثة عقب ذلك.