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«التموين»:الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى منتصف مارس القادم

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«التموين»:الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى منتصف مارس القادم «التموين»:الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى منتصف مارس القادم

قال الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية،  إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين يصل حاليا إلى منتصف شهر مارس القادم وذلك عقب المناقصة العالمية التي عقدتها هيئة السلع التموينية بالوزارة والتي شاركت فيها شركات محلية وعالمية حيث تم التعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وروماني.

وأضاف الوزير – في بيان له اليوم – أن الكميات المشتراه تتضمن 120 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني بمتوسط سعر 207 دولارات و34 سنتا لكل طن على أن يبدأ التوريد من يوم 11 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام .

وأشار إلى أن جميع الأقماح المستوردة من الخارج لا تدخل البلاد إلا بعد التأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حيث يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية وأيضا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة عقب وصولها الموانئ المصرية .

أ ش أ

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