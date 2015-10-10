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مصادر: «تويتر» تعتزم القيام بأكبر عملية تسريح للعاملين في تاريخها

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مصادر: «تويتر» تعتزم القيام بأكبر عملية تسريح للعاملين في تاريخها مصادر: «تويتر» تعتزم القيام بأكبر عملية تسريح للعاملين في تاريخها

ارشيفية

ذكر موقع “ري كود” المهتم بالأخبار التقنية، الجمعة، نقلًا عن مصادر إن شركة تويتر تعتزم القيام بأكبر تسريح للعاملين في تاريخ الشركة.

وجاءت هذه الأنباء بعد تعيين جاك دورسي رئيسا تنفيذيا دائما يوم الاثنين، وفقًا لما ذُكر بموقع سكاي نيوز.

ونقل الموقع عن مصادر داخل الشركة أنه من غير الواضح عدد العاملين الذين ستسرحهم تويتر لكن يحتمل على نحو كبير أن يؤثر هذا على معظم الأقسام.

ووفقا لموقع تويتر فإنه يعمل به أكثر حوالي 4100 موظف في أكثر من 25 مكتبا حول العالم.

وتعمل الشركة على إعادة إنعاش النمو بعد نتائجها الربع سنوية الأخيرة التي صدرت في يوليو، التي كشفت عن أبطأ زيادة في المعدل الشهري للمستخدمين منذ طرح أسهمها للتداول في 2013 وهو الأداء الذي وصفه دورسي بأنه “غير مقبول”.

وقالت المتحدثة باسم تويتر: “لا نعلق على إشاعات أو تكهنات”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحتى إغلاق يوم الجمعة تراجعت أسهم تويتر حوالي 14 بالمائة هذ العام.

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