نجم بايرن السابق: هذا المنتخب هو الأقوى في أمريكا الجنوبية

(إفي): قال كلاوديو بيتزارو لاعب بايرن ميونيخ السابق إن تشيلي في الوقت الحالي هي أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية، وذلك قبل ملاقاة منتخب بلاده بيرو له الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا في ليما.

وصرح بيتزارو (36 عاما) لاعب فيردر بريمن الألماني "نعم يمكن القول إنها الأفضل في أمريكا الجنوبية، لقد فازت بكوبا أمريكا وبالأمس فازت على البرازيل. ولهذا ينبغي أن نستغل أفضلية اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا".

كما امتدح المهاجم المخضرم أيضا عمل المدير الفني للمنتخب التشيلي، الأرجنتيني خورخي سامباولي "إنه يقوم بعمل رائع، الفريق أصبح يضغط بشكل كبير للحصول على الكرة".

وعن مشاركته كأساسي في المباراة القادمة، مثلما دفع به المدرب ريكاردو جاريكا في مواجهة كولومبيا الخميس والتي خسرتها بيرو بهدفين نظيفين في بارانكيا، قال:"بالطبع أن أفضل اللعب أساسيا، لكن الأمر يعتمد في الأساس على قرار المدرب".