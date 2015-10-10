محمد جمال الدين نقيبًا للأطباء بأسيوط

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للاطباء باسيوط عن فوز الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز مدير مستشفى اسيوط العام ” قائمة التغيير بمنصب النقيب الفرعي، حيث حصل على 616 صوتًا في مقابل حصل الدكتور رشدي الخياط النقيب السابق على 539 صوتًا بينما حصل الدكتور مدحت سالم على 28 صوتًا.

فاز على مقعد فوق السن الدكتور محمد عبدالغني كريم ” قائمة الاستقلال “ حيث حصل على 634 صوتًا والدكتور محمد جمال أحمد” قائمة التغيير ” 568 صوتًا، وعلى مقعد تحت السن فاز الدكتورة هبة عطية يسي” قائمة الاستقلال ” بـ643 صوتًا والدكتور مايكل وجية يوسف” قائمة الاستقلال ” 557 صوتًا.