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علامات الإصابة بشلل العصب السابع بالوجه..أهمها صعوبة إغلاق العين

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علامات الإصابة بشلل العصب السابع بالوجه..أهمها صعوبة إغلاق العين علامات الإصابة بشلل العصب السابع بالوجه..أهمها صعوبة إغلاق العين
شلل العصب السابع أحد الأمراض التى تصيب البعض نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

مرض شلل العصب السابع


>حول ذلك يقول كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن شلل العصب السابع هو عبارة عن اضطراب العصب المسئول عن التحكم فى حركة عضلات الوجه، مما ينتج عنه عدم القدرة على تحريك عضل الوجه.

أسباب مرض شلل العصب السابع


>ويستكمل د. كريم قائلا "عادة يعود سبب الإصابة بشلل العصب السابع إلى وجود تورم أو التهاب بعصب الوجه، وغالبا لا يكون هناك سبب واضح لحدوثه أو الإصابة به".

أهم علامات الإصابة بشلل العصب السابع


>ويتابع د. كريم قائلا "هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا على إصابة المريض بشلل العصب السابع بالوجه وأهمها":
>1)عدم القدرة على تحريك بعض عضلات الوجه بصورة مفاجئة، وتزداد حدتها يوما بعض يوم لتكون أكثر حدة.
>2)عادة تصيب جانب واحد من الوجه، ويشعر المريض فيه بتصلب.
>3)وجود صعوبة فى غلق العين مع الشعور بجفاف بالعين.
>4)صداع.
>5)شعور بالألم بعضلات الوجه صعوبة عند الابتسام.

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