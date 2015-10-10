أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ إدارة: التعليم الأساسى يحتاج للتطوير بوضع أهداف قابلة للتنفيذ

Google+ Print
أستاذ إدارة: التعليم الأساسى يحتاج للتطوير بوضع أهداف قابلة للتنفيذ أستاذ إدارة: التعليم الأساسى يحتاج للتطوير بوضع أهداف قابلة للتنفيذ
قال الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن التعليم الأساسى فى يحتاج إلى ثورة، حيث يحتاج إلى وضع الأهداف من التعليم وماذا نريد من الطالب منذ أن يبدأ الدراسة حتى ينهى تعليمه الأساسى، حيث إن العملية لابد أن تبدأ بوضع أهداف واضحة قابلة للتحقيق وتعبر بشكل جوهرى عن احتياجات المجتمع، ومن ثم يتم وضع استراتيجية واضحة لكيفية تحقيق تلك الأهداف الموضوعة مسبقا، وأيضا آلية واضحة يمكن من خلالها تقييم وقياس مدى تحقق تلك الأهداف من عدمه، كما أن هذا يتطلب فى الأساس إيمانا قويا من جميع المشاركين فى المنظومة التعليمية بتلك الأهداف وكيفية تحقيقها.

وأشار محمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أهمية التنمية المهنية والإدارية والتخصص فى المادة العلمية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بها، وأيضا الاعتماد على نظام الامتحانات التى تحارب الدروس الخصوصية والغش وهى الامتحانات بالطرق الحديثة والامتحانات المتعددة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأبنية التعليمية من حيث الأبنية التى تطابق المعايير العالمية لجلوس الطلاب داخل الفصول وتجهيز هذه المبانى بأليات تكنولوجيا العصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا