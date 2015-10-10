أستاذ إدارة: التعليم الأساسى يحتاج للتطوير بوضع أهداف قابلة للتنفيذ

قال الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن التعليم الأساسى فى مصر يحتاج إلى ثورة، حيث يحتاج إلى وضع الأهداف من التعليم وماذا نريد من الطالب منذ أن يبدأ الدراسة حتى ينهى تعليمه الأساسى، حيث إن العملية لابد أن تبدأ بوضع أهداف واضحة قابلة للتحقيق وتعبر بشكل جوهرى عن احتياجات المجتمع، ومن ثم يتم وضع استراتيجية واضحة لكيفية تحقيق تلك الأهداف الموضوعة مسبقا، وأيضا آلية واضحة يمكن من خلالها تقييم وقياس مدى تحقق تلك الأهداف من عدمه، كما أن هذا يتطلب فى الأساس إيمانا قويا من جميع المشاركين فى المنظومة التعليمية بتلك الأهداف وكيفية تحقيقها.

وأشار محمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أهمية التنمية المهنية والإدارية والتخصص فى المادة العلمية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بها، وأيضا الاعتماد على نظام الامتحانات التى تحارب الدروس الخصوصية والغش وهى الامتحانات بالطرق الحديثة والامتحانات المتعددة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأبنية التعليمية من حيث الأبنية التى تطابق المعايير العالمية لجلوس الطلاب داخل الفصول وتجهيز هذه المبانى بأليات تكنولوجيا العصر.