تفاصيل مثيرة بواقعة حبس موظف ومشرفة نظافة لاتجارهما بالمخدرات بمطار القاهرة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس موظف ومشرفة نظافة فى مكتب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المتواجد بمطار القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاتجار فى المخدرات.

اعترف المتهم الأول أمام النيابة باستغلال عمله بمكتب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمتواجد بمطار القاهرة، لتخزين بضاعته من الأقراص المخدرة والحشيش، وذلك لمعرفته بصعوبة تفتيش مكتب رئيس الشركة، وظنا منه بعدم قدرة رجال المباحث إلى التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أن عقله أوحى له بفكرة شيطانية وهى بيع الأقراص المخدرة داخل المطار، وخاصة بعد أن قام بتجنيد مشرفة النظافة للعمل معه، وهو ما سهل عملية توزيع المخدرات على عملائه دون شك.

ومن جانبها، أكدت المتهمة الثانية أنها رفضت فى البداية هذه الفكرة الشيطانية ولكن تحت ضغط وإلحاح المتهم الأول وطمعها فى الثراء السريع، وخاصة أن المطار من الأماكن الحيوية والتى يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص وبعضهم يكون فى حالة من التعب والإرهاق مما ساعدها على تسهيل مهمتها فى عرض بضاعتها من الأقراص المخدرة، بإيهام عملائها أنها تساعدهم على تخطى مرحلة الإرهاق والتعب خلال رحلتهم.

كان رجال مباحث مطار القاهرة الدولى، قد ألقوا القبض على المتهمين، وقال مصدر أمنى إن معلومات وردت إلى اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار بنشاط الموظف المتهم، وبالعرض على اللواء طارق فتحى، مدير أمن المطار، شكل فريقًا لضبطه متلبسًا وأثناء قدومه المطار صباحًا، حاولت قوة القبض عليه فقاومها وبالسيطرة عليه تبين حيازته كمية من الحشيش وأقراص الترامادول ومبلغ مالى، فتحرر له المحضر اللازم وإحالته مع مشرفة النظافة إلى النيابة التى قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

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