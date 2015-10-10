مباحث حدائق القبة تضبط ربة منزل وعاطلا قبل ترويجهما كيلو ونصف حشيش

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من القبض على كل من "إبراهيم أ ع" 19 سنة، عاطل، و"هبة س م" 28 سنة، ربة منزل، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة سكنهما مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلو، ومبلغ 16 ألف جنيه، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأنهما كانا يستعدان لترويج المخدرات على عملائهما، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.