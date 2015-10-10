تجدد خلافات ثأرية عمرها عامين بين عائلتين بالشرقية بسبب الجيرة

عاش الأهالى بعزبة أبوزيد التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، ساعات رعب، بعد أن ملأت الدماء شوارع العزبة، وتعالت صرخات النساء بعدما سمعت أصوات الأعيرة النارية، التى لم ينته صوتها إلا بعد أن اخترقت أجسام 5 أشخاص من عائلة "عبد الباقى" أنهت حياة 2 منهم وإصابة الآخرين.

عزبة أبوزيد الهادئة التى يعيش جميع أهلها سويا فى هدوء، كانت على موعد مع حدوث خلافات بين عائلتى "أبوزيد" وعائلة "عبد الباقى" المقيمين بذات العزبة، منذ سنتين بسبب خلافات الجيرة، وتطورت الخلافات إلى مشاجرة وانتهت بمقتل أحد أفراد عائلة عبد الباقى ويدعى "عبد الله مسعود عبد الباقى" على يد "عمر. م. م"، من عائلة أبوزيد، وتم ضبطه وحبسه على ذمة القضية.. وبالأمس تجددت الخلافات من جديد بين العائلتين بعد هدوء دام لسنتين، وذلك من قبل عائلة عبد الباقى للثأر لنجلها القتيل.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بوقوع قتلى ومصابين فى مشاجرة دامية بناحية عزبة أبوزيد التابعة لقرية كفر نوار حنا دائرة مركز الزقازيق.

انتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية،وتبين أن الثأر وراء المشاجرة الدامية،حيث بمجرد نزول القوات للقرية تنامى إلى علمهم أن المشاجرة تجددت للثأر.

تبين من تحقيقات النقيب إسماعيل محروس معاون مباحث مركز الزقازيق والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز برئاسة المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، مقتل "محمد م س ع "27 سنة عامل بالمقالون العرب أثر إصابته بطلق نارى بالبطن والرقبة ومقتل " أحمد ا ا أ" 35 سنة ميكانيكى مقيم ذات العنوان أثر إصابته بطلق نارى بالرقبة وإصابة "عصام ا ع أ" 57 سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخد الأيسر و" محمد أ ع " 17 سنة طالب مصاب بطلق نارى بالذراع الأيسر جميعهم من عائلة أبوزيد.

وتبين من التحقيقات وأقوال شهود العيان قيام " عبد الباقى ح ع " 25 سنة استورجى ومقيم عزبة أبوزيد و"محمود ع ع " 32 سنة فلاح و" أشرف م ع " 36 سنة ميكانيكى،بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد عائلة أبوزيد للثأر منهم.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد أشرف ضيف ومعاونه النقيب إسماعيل محروس برئاسة المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، حدوث خلافات سابقة ومشاجرة منذ عامين بين عائلة زايد وعائلة عبد الباقى أسفرت عن مقتل أحد أفراد عائلة عبد الباقى ويدعى " عبد الله مسعود عبد الباقى " والمتهم فيها "عمر م م " محبوس حاليا، من عائلة أبوزيد وبسؤال والد المجنى عليه الأول أتهم الطرف الثانى من عائلة عبد الباقى بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول أودت بحياة الأول والثانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11841 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2015.

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهمين الثلاثة من عائلة عبد الباقى وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث ثأرا لمقتل نجل عمهم "عبد الله مسعود عبد الباقى” واعترفوا بقيامهم بقتل المجنى عليهما وإصابة 2 آخرين من عائلة أبوزيد للثأر منهم لقتلهم نجل عمهم، وبعرضهم على النيابة العامة، بمركز الزقازيق، قررت بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



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