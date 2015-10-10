استئناف محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر اليوم

تستكمل، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة لأحد الشهود.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى شهادة اللواء الدكتور عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى للأمن المجتمعى، قبل استقالته من الفريق الرئاسى، والذى أكد من خلال عرض أحد الأحراز عليه، أن هناك دراسة خاصة به موجودة ضمن تلك الأحراز، والمضبوطة بمنزل المتهم "محمد عادل كيلانى".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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