أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن وحظيرة ماشية بالبحيرة

Google+ Print
السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن وحظيرة ماشية بالبحيرة السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن وحظيرة ماشية بالبحيرة
تمكن اليوم السبت رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن وحظيرة ماشية مقامتين بالطوب الأبيض ومسقوفتين بالأخشاب والقش بناحية عزبة طلب زيدان دائرة مركز شرطة الدلنجات.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن وحظيرة ماشية مقامتين بالطوب الأبيض ومسقوفتين بالأخشاب والقش ملك "صابر عبدالنبى" فلاح ومقيم بذات الناحية وامتدت إلى مزرعة دواجن مقامة على طابقين أعلاها شقة ملك شقيقه محمد عبدالنبى "محامى" ومقيم بذات الناحية.

وقد تمت السيطرة على النيران وإخمادها "دون حدوث إصابات" ونتج عن ذلك نفوق عدد من الدواجن واحتراق بعض أثاثات الشقة.

بسؤال مالكى المزرعتين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 8331/2015 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365