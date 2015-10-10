السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن وحظيرة ماشية بالبحيرة

تمكن اليوم السبت رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن وحظيرة ماشية مقامتين بالطوب الأبيض ومسقوفتين بالأخشاب والقش بناحية عزبة طلب زيدان دائرة مركز شرطة الدلنجات.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن وحظيرة ماشية مقامتين بالطوب الأبيض ومسقوفتين بالأخشاب والقش ملك "صابر عبدالنبى" فلاح ومقيم بذات الناحية وامتدت إلى مزرعة دواجن مقامة على طابقين أعلاها شقة ملك شقيقه محمد عبدالنبى "محامى" ومقيم بذات الناحية.

وقد تمت السيطرة على النيران وإخمادها "دون حدوث إصابات" ونتج عن ذلك نفوق عدد من الدواجن واحتراق بعض أثاثات الشقة.

بسؤال مالكى المزرعتين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 8331/2015 إدارى المركز.