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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية مينا وليم، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام محمد – ع – ر عاطل بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

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