"القابضة لمياه الشرب":انخفاض منسوب النيل وراء قطع المياه عن فيصل والهرم

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن انخفاض منسوب مياه نهر النيل تسبب فى نقص كمية المياه المنتجة من محطة مياه إمبابة ومحطة مياه جزيرة الدهب وهو ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض مناطق فيصل والهرم والمريوطية وخاصة المناطق الساخنة، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى المنفذة بالجهود الذاتية.

وأضافت الشركة القابضة، ردا على ما نشره "اليوم السابع" حول انقطاع المياه بالمنطقة، أنه تم توفير سيارات المياه للمواطنين لسد احتياجاتهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لرفع منسوب مياه نهر النيل لتشغيل المحطات بالمعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أن المحطات تعمل حاليا بكامل طاقتها بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وسيتم تحسين الضغوط فى المنطقة المذكورة مع تشغيل المرحلة الأولى خط 1000 مم القادم من محطة مياه أكتوبر الجديدة والجارى الانتهاء منه حاليا.

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