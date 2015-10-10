بالصور.. لافتات دعاية المرشحين تكسو المصالح الحكومية والمساجد ببنى سويف

يواصل المرشحون للانتخابات البرلمانية فى محافظة بنى سويف وضع لافتات وصور الدعاية الخاصة بهم على جدران المصالح الحكومية والمساجد، مشوهين المظهر الجمالى للمبانى الحكومية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى رفض واستهجان تام من قبل نشطاء تلك المواقع بمحافظة بنى سويف من طريقة الاستخدام السيئ للمرشحين لجدران المصالح الحكومية وبعض المساجد فى الدعاية الانتخابية، مؤكدين أن تلك الصور شوهت دهانات المبانى التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات.

-بالصور.. جولات لمرشحى البرلمان داخل قرى محافظة بنى سويف

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