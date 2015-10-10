"الزراعة" تعد خطة لإقامة مليون فدان غابات شجرية بالظهير الصحراوى

تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والبيئة، إعداد خطة تنفيذية وجدول زمنى لتنفيذ مشروع التوسع فى إقامة الغابات الشجرية بمحافظات الظهير الصحراوى على مساحة مليون فدان تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة.

قال الدكتور عبد الغنى الجندى الخبير الزراعى والخبير الدولى فى الغابات الشجرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إقامة غابات شجرية بمصر هدفه الأول الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المعالج، وإنتاج الأخشاب وإقامة صناعات خشبية جديدة، وإنتاج الوقود الحيوى، والحماية من التصحر والنحر والمزارع بالمناطق الصحراوية، وحل مشكلة الأمن الغذائى للزيادة السكنية، وتثبيت الكثبان الرملية وحماية السواحل وزيادة السياحة الداخلية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية تكوين السحب فوق الغابات الواسعة مما يزيد من سقوط الأمطار.

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