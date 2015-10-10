السيسى يشهد اليوم توقيع اتفاقية توريد حاملتى المروحيات "ميسترال" لمصر

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، حيث يحضر الرئيس مراسم التوقيع بين "فالس" وشريف إسماعيل رئيس الوزراء المصرى، على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع.

ويزور "فالس" القاهرة اليوم السبت، على رأس وفد وزارى يضم وزير الدفاع جون ايف لودريان وعددا من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية، ويأتى هذا بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى للعاصمة الفرنسية، وزيارة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب فى مايو الماضى إلى باريس، وكذلك عقب زيارة الرئيس "فرانسوا هولاند" لافتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الماضى.

وقبيل مراسم التوقيع على الاتفاقيات، يبحث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الفرنسى، العلاقات الثنائية بين البلدين، فى شتى المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة خاصة تطورات الأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا، وأيضاً القضية الفلسطينية والتطورات المتصاعدة التى يشهدها الحرم القدسى الشريف.

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية، إن السيسى سيشهد اليوم السبت، التوقيع على صفقة توريد حاملتى المروحيات ميسترال لمصر، التى تم الإعلان عنهما فى سبتمبر الماضى.

كما سيشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق تنفيذى بقيمة 40 مليون يورو لتمويل القرض الخاص بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الفوتوفولتية فى مدينة "كوم أمبو" بالصعيد بقدرة 20 ميجاوات.

وسيتم التوقيع على اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى اتفاق منحة للصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجالات التوظيف والتنمية فى المناطق العشوائية بقيمة 15 مليون يورو، فضلا عن التوقيع على بروتوكول تفاهم بين شركة "او دى اف" الفرنسية بشأن التعاون الفنى فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة.

وتدعم فرنسا مصر لعضوية مجلس الأمن من خلال مقعد غير دائم عن أفريقيا، فى ضوء الإدراك المتزايد لقيمة مصر ودورها الإقليمى والمحورى فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة؛ كما أن هناك تطابقا فى وجهات النظر بين البلدين إزاء التحديات والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة مكافحة الإرهاب، وهو الهدف الاستراتيجى لكلا البلدين.

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