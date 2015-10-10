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بالصور.. إصابة 7 مزارعين في مشاجرة بالوادي الجديد‎

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بالصور.. إصابة 7 مزارعين في مشاجرة بالوادي الجديد‎ بالصور.. إصابة 7 مزارعين في مشاجرة بالوادي الجديد‎

أُصيب، مساء أمس الجمعة،  7 أشخاص في مشاجرة بين عدد من المزارعين بقرية المنيرة، بمركز الخارجة، بسبب الخلاف على توسيع الطريق لمرور جرار زراعي.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول 7 مصابين إلى مستشفى الخارجة العام، في مشاجرة بقرية الشركة 17 بالمنيرة شمال مدينة الخارجة.

وتبين نشوب مشاجرة بالعصي والشوم، بين طرفين عقب مشادات كلامية، بين أحد المزارعين وأصحاب سيارة أجرة ميكروباص، كانت متوقفة في أحد الطرق الفرعية، بقرية الشركة 17، وطلب أحد طرفي المشاجرة، من صاحب السيارة الأجرة إفساح الطريق؛ لتسهيل مرور الجرار الزراعي المحمل بمحصول البلح، إلا أنه رفض وحدثت مشادات كلامية، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، وهم: “إسماعيل علي محمد رباح”، 53 سنة، و”علي خلف الله محمد”، 35 سنة، و”حسين علي محمد رباح”، 53 سنة، و”كرم أحمد عبد اللطيف”، 36 سنة، و”حسن علي محمد رباح”، 66 سنة، و”طه عبد الحليم سيد”، 63 سنة، و”كرم حسن علي”، 15 سنة، وجمعيهم مقيمون قرية الشركة 17 التابعة لقرية المنيرة بمركز الخارجة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام؛ لتلقي العلاج، ونقل “حسن علي محمد”، 66 سنة، إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

 وحُرر محضر بالواقعة ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

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