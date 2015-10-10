علاء ربيع نقيبًا لأطباء البحر الأحمر‎

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر، عن فوز الدكتور علاء ربيع بـ 63 صوتًا ، بمقعد نقيب الأطباء البحر الأحمر، حيث تقدم بالتصويت 210 أطباء ممن لهم حق التصويت بالبحر الأحمر .

وفاز على مقاعد فوق السن كل من : علي إبراهيم الضوى عابد، ونصرة سعد حامد، كما فاز على مقاعد تحت السن باسم يوسف، محمد عبد الكريم، وسام سلمي.

شهدت عملية التصويت إقبالاً ضعيفًا منذ بداية اليوم من الأعضاء المشاركين في التصويت بانتخابات مجلس النقابة التي شهدت إشرافًا قضائيًا وترشح على مقعد نقيب أطباء البحر الأحمر 6 مرشحين هم الدكتور حسام الدين جميل مدير الاسعاف والدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الغردقة العام والدكتور علاء ربيع والدكتور إبراهيم عبدالله مدير إدارة الغردقة الصحية والدكتور حسام عبده المدير السابق لمستشفى الغردقة العام والدكتور محمد سامي صاحب مستشفى البحر الأحمر.

سيتم انتخاب 7 أعضاء من الأطباء نقيب وعضوين فوق سن 15 سنة و 3 أعضاء تحت سن 15عامًا.