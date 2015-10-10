«الروماتيد».. مفاصل عاجزة عن الحركة

يعد مرض التهاب المفاصل الروماتيدي أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يتسبب في حدوث التهاب مزمن في مفاصل متعددة من الجسم، خصوصاً المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين، وهو أكثر شيوعاً بين النساء، وتمتد الالتهابات لتؤثر على الرسغ والمفاصل الصغيرة في اليد، بما في ذلك المفاصل الوسطى من الأصابع، وتبلغ نسبة انتشار المرض بين 0.3 و1٪ في جميع أنحاء العالم.

الأسباب

الدكتور وليد الشحي، استشاري أمراض الروماتيزم، أوضح أنه لم يُعرف السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الروماتيدي ولا كيفية مهاجمة هذا المرض للمفاصل، وبالتالي فإن ما يحفز الهجمة الأولى غير معروف حتى الآن، وأن هناك بعض الآراء الطبية التي ترجع المرض إلى وجود عدوى أو فيروس ما قد يحفز التهاب المفاصل الروماتيدي، لكن لم يتم إثبات أي من هذه النظريات.

الأعراض

وذكر أن أعراض التهاب المفاصل الروماتيدي تتعدد لتشمل الشعور بليونة وسخونة وتورم المفاصل، بالإضافة إلى تيبس المفاصل الصباحي والذي قد يستمر لساعات، مع ظهور نتوءات نسيجية صلبة تحت الجلد في اليدين، وغالباً ما يشعر المريض بتعب وإرهاق شديدين، بالتوازي مع وجود الحمى وفقدان الوزن، وأنه شبه عاجز عن الحركة.

وأضاف إن هناك تأثيراً سلبياً كبيراً على الحياة اليومية للمرضى، تشمل المعاناة من التعب المستمر لأسابيع عدة، ما يجعل الشخص المصاب يشعر باعتلال صحي، فضلاً عن الشعور بالألم لفترة طويلة وتورم في المفاصل المتضررة، مما يقيد بشكل كبير الأنشطة اليومية، مع عدم القدرة على القيام بعمل بدني عند حدوث تهيج في المفاصل، بالإضافة إلى ضعف في مجمل حركة أعضاء الجسم، بحيث لا يستطع المريض ثني أو تحريك بعض المفاصل، مع تشوه بعض المفاصل مع تقدم المرض، مما يضعف الحركة.

العلاج

وأضاف إن الهدف الرئيسي من علاج الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي هو السيطرة على كافة أو غالبية المضاعفات والحد من الضرر الحاصل في المفاصل، وبالتالي، فإن هناك حاجة متزايدة لزيادة مستوى وعي المرضى حول أهمية التعامل مع المرض في الوقت المناسب، للإسهام في تقليل تأثيره إلى حد كبير وعلى المدى الطويل أيضاً.

نصائح

إجراء فحوصات مبكرة

ينصح الأطباء المتخصصون مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي، بضرورة اكتشاف وإجراء الفحوصات المبكرة للتمكن من السيطرة على آلام وتورم المفاصل، والتقليل من تلفها، وهو ما قد يمثل خطوة مهمة في عدم انتشار المرض.

ممارسة التمارين الهوائية

يجب على المرضى ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي، بالإضافة إلى التمارين التي تساعد على زيادة قوة العضلات، ما يسهم في تحسين الصحة العامة ويقلل الضغط على المفاصل.

العلاج المبكر ضرورة

المرضى الذين يتلقون العلاج المبكر لالتهاب المفاصل الروماتيدي غالباً ما يشعرون بتحسن أسرع في زيادة الحركة، وفي كثير من الأحيان، يعتبر هؤلاء الأشخاص أقل عرضة لتدمير المفاصل والذي يقود بدوره إلى الاستبدال الكامل لها.