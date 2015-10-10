رئيس جامعة بنها يشارك فى المؤتمر العربى الأوروبى بالغردقة

يشارك الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فى فعاليات المؤتمر العربى الأوروبى الأول للتعليم العالى، والذى يُعْقَد بقرية الجونة فى الغردقة، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى ويستمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر، بعض النماذج للتعاون والتبادل بين الجامعات العربية والأوروبية، فضلاً عن مناقشة أهم التحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى كالعولمة، والثورة الرقمية، وإمكانيات التطوير المحتملة خلال السنوات القادمة لقطاع التعليم العالى.

وقال رئيس جامعة بنها، إن المؤتمر ستشارك فيه العديد من الجامعات، ومؤسسات التعليم العالى المصرية، والعربية، والأوروبية، إضافة إلى العديد من مؤسسات التعاون الدولى، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى، والمفوضية الأوروبية.

وأشار شمس الدين فى تصريحاتٍ له إلى أن المؤتمر الذى يُعْقَد لأول مرة بمصر من خلال جامعة برلين التقنية بالجونة، يأتى انطلاقًا من أهمية ازدياد التواصل بين الجامعات العربية والأوروبية، وزيادة التبادل العلمى والطلابى بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه التعليم العالى والجامعات المصرية.