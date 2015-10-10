مرشح ببورسعيد: أسعى لتفعيل قانون المنطقة الحرة حال فوزى فى الانتخابات

قال أشرف جاد العزبى، المرشح المستقل بالدائرة الثالثة المناخ والزهور ببورسعيد فى انتخابات البرلمان، إنه يحمل أجندة تتعلق بالقضايا التى تؤرق الشباب، والتجار الحالمون بعودة المنطقة الحرة التى تعد مصدر رزقهم الوحيد.

وأضاف المحام بالنقض والمستشار القانونى للنادى المصرى البورسعيدى، فى تصريحاتٍ خاصة، أن شغله الشاغل تحت قبة البرلمان حال فوزه، تفعيل قانون المنطقة الحرة ومحاربة الدروس الخصوصية، وعودة المنظومة المدرسية بقوة، والاهتمام بالتعليم الفنى، وربطه مع متطلبات السوق والمشروعات التنموية بمحور قناة السويس، وسن القوانين التى تحافظ على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار العزبى إلى أن هناك قضايا وملفات شائكة تبحث عن حلول عاجلة تمس المواطن، كالإسكان الذى أهدرت وحداته وذهبت لمن لا يستحق من الغرباء، بالإضافة إلى الملفات المصيرية، مثل البطالة، والبحث عن فرصة عمل من خلال مشروعات شرق بورسعيد، والتنمية الحقيقية بهذة المنطقة الواعدة، لتحقيق حلم كل الشباب الباحث عن فرصة عمل، لمواجهة أعباء الحياة.