بالصور.. وقفة ليلية احتجاجا على قرار غلق مدرسة بكفر الشيخ

شهدت قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب الحضانة والمدرسة الابتدائية والإعدادية بموقع المدرسة الابتدائية التى تم هدمها، اعتراضا على قرار الأبنية التعليمية بغلق مدرسة الملاحة الإعدادية التى تضم طلاب القرية فى المرحلة الابتدائية والإعدادية والحضانة ليتم نقلهم لمبنى المدرسة الثانوية بالقرية على مسافة 2 كيلو من منازل أهالى الطلاب والأطفال.

ناشد إسماعيل سعد عبد الحى المسئولين بإنقاذ المئات من الطلاب في الحضانة وبالابتدائى والإعدادى من نقلهم من المدرسة الإعدادية التى لم يمر على إنشائها إلا 19 سنة فقط للمدرسة الثانوية التى تبعد 2 كيلو عن منازل القرية برغم أن المدرسة بحالة جيدة.

وأضاف: هيئة الأبنية التعليمية أزالت المدرسة الابتدائية بالقرية منذ عامين ولم يتم بناؤها وبقيت أسوار فقط وتحولت إلى مقلب للقمامة وتتواجد بها الحيوانات، مشيراً إلى أننا نقلنا أطفال الحضانة وتلاميذ الابتدائى للمدرسة الإعدادية بالقرية ورضينا بما فعلوه فينا وزاد الطين بله أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ أصدر قراراً بغلق المدرسة الإعدادية لينقل الأطفال وتلاميذ الابتدائى والإعدادى للمدرسة الثانوية والذى زاد الأمر حسرة أن طلاب المعهد الأزهرى يتلقون تعليمهم بالمدرسة الثانوية لإزالة المعهد منذ 20 سنة كاملة لتضم المدرسة خمس مراحل تعليمية مختلفة.

وأضاف أحمد سعد محمود "ولى أمر طالب": أولياء أمور الأطفال في الحضانة يرفضون نقل أطفالهم من المدرسة الإعدادية للمدرسة الثانوية لخوفهم عليهم، خاصة أن المدرسة الثانوية بجوارها ترعة ومن الممكن أن يتعرضوا للغرق.

بدوره، قال فرحات محمد عبدالدايم: إذا رضخنا لقرار رئيس هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ من أين لى كل يوم بـ10 جنيهات لنقل أولادى بـ"التوك توك" يومياً.

وقال محمد سعد محمد "طالب ثانوى": "أرفض نقل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وأطفال الحضانة للمدرسة الثانوية لأن ذلك يقلل من العملية التعليمية حتى المدة الزمنية للحصة سيتم خفضها من 50 دقيقة لنصف ساعة وربما أقل ولن نستفيد منها ومدارسنا بالقرى عكس مدارس المدن فطلاب مدارس المدن لا يذهبون لها لاعتمادهم على الدروس الخصوصية، ولكننا نحرص على الحضور اليومى للمدارس لأن أهالينا ليس لديهم أموال لدفعها لمدرسى الدروس الخصوصية، وكأن القائمين على العملية التعليمية يصرون على إهدار حقوقنا فى تعليم متميز".

وقال رشاد أحمد الشيمى "ولى أمر" كل ما نطالب به الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ والدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تأجيل قرار نقل أطفال الحضانة وتلاميذ الابتدائى وطلاب الإعدادية للمدرسة الثانوية هذا العام وبقاءهم فى المدرسة الإعدادية والتى لا تمثل خطورة عليهم والشروع في بناء المدرسة الابتدائى التى تم إزالتها منذ عامين، متسائلاً كيف نزيل مدرسة إعدادية وهناك مدرسة مزالة ابتدائى دون البدء فى بناء المدرسة التى هدمت من عامين؟.

وقال صلاح فراج "ولى أمر طالب" عندما نهاجم العملية التعليمية فى بلادنا نجد عدم استجابة من المسئولين بتقبل النقد ونحن نشجب قرار غلق المدرسة الإعدادية ونقل الطلاب والأطفال بها للمدرسة الثانوية التى بها طلاب المعهد الأزهرى المزال منذ 20 عاماً ولم يبن لتكون هناك خمس مراحل تعليمية تتلقى تعليمها فى مبنى واحد.

وعلى جانب آخر أكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنها قررت تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بالاستعانة من مهندسين متخصصين من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لمعاينة المبنى على الطبيعة ومعرفة إمكانية استمرار الطلاب فيه بحيث لا يمثل خطورة على الطلاب.

وأضافت أن ما يهمنا فى المقام الأول أطفالنا وطلابنا فقط قبل العملية التعليمية، ولا يمكن التهاون فى إرهاق أولياء الأمور والطلاب فى السير فى مسافات كبيرة أو تعرضهم لما لا يحمد عقباه فالطالب هو محور العملية التعليمية وسلامته هى الأولى لدينا.

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