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بالصور.. عمود كهرباء "تيار عالى" متآكل على وشك السقوط بفوه بكفر الشيخ

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بالصور.. عمود كهرباء "تيار عالى" متآكل على وشك السقوط بفوه بكفر الشيخ بالصور.. عمود كهرباء "تيار عالى" متآكل على وشك السقوط بفوه بكفر الشيخ
مازال مسلسل الإهمال مستمرا بكهرباء كفر الشيخ ما بين تهالك الأسلاك الكهربائية وتهالك الأعمدة الكهربائية ووصل الإهمال لأحد أعمدة التيار العالى بفوه وهناك مخاوف من سقوطه مما يهدد بكارثة، خاصة أن عمود التيار العالى متآكل من أعلاه وأسفله.

قال صلاح غبير، من أبناء فوه، يوجد عمود كهرباء تيار عالى على وشك الانقضاض فوق رؤوس الناس مسببا خسائر فادحة لا يعلم مداها إلا الله بجوار محولات فوه أرض الشاذلى مشيرا إلى أنه يناشد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، سرعة تبديل العمود قبل حدوث الكارثة، خاصة أن تلك المنطقة يتواجد بها الأطفال بشكل مستمر يلعبون بجوار تلك الأعمدة ومن الصعب منعهم.

وأضاف الكارثة أن العمود المتآكل ليس من الأسفل فقط بل التآكل من أعلى وأسفل العمود فالخطر قادم من الجهتين، مؤكدًا أننا لن ننتظر حتى تحدث الكارثة، مضيفاً أحمّل شبكة محولات فوه وجميع الجهات المعنية المسئولية كاملة راجياً سرعة الاستجابة وعمل اللازم فورا قبل حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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