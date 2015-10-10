أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

Google+ Print
مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى
لقى ثلاثة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بوعطنى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى فاديا البرغثى فى تصريح صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستشفى استقبل الليلة الماضية جثامين ثلاثة جنود بالجيش الليبى،هم صلاح البرعصى وسالم الفيتورى ومروان الفاخرى، وجريحين جراء الاشتباكات بمحور القتال "بوعطني" ببنغازى، لافته إلى أنه سيتم عرض الجثامين على الطب الشرعى للتصريح بدفنهم.

وأضافت البرغثى أن الجنديين الجريحين إصابتهما متوسطة، قدمت لهما الإسعافات الأولية ومازالا بالمسشفى تحت الرعاية الطبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365