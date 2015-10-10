مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

لقى ثلاثة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بوعطنى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى فاديا البرغثى فى تصريح صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستشفى استقبل الليلة الماضية جثامين ثلاثة جنود بالجيش الليبى،هم صلاح البرعصى وسالم الفيتورى ومروان الفاخرى، وجريحين جراء الاشتباكات بمحور القتال "بوعطني" ببنغازى، لافته إلى أنه سيتم عرض الجثامين على الطب الشرعى للتصريح بدفنهم.

وأضافت البرغثى أن الجنديين الجريحين إصابتهما متوسطة، قدمت لهما الإسعافات الأولية ومازالا بالمسشفى تحت الرعاية الطبية.

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