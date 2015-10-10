الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصعيد التوتر بالأراضى الفلسطينية

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة وتصعيد حدة التوتر فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى، فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة على دراية بالتقارير التى تشير إلى استخدام قوات الجيش الإسرائيلى القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وأضاف أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف التى تقع ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحث المسئول الأمريكى كافة الأطراف على اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة الهدوء وتجنب الأعمال واللغة الخطابية التى تصعد حدة التوتر، ودعا إلى العودة للوضع القائم فى المسجد الأقصى للتخفيف من حدة التوتر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

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