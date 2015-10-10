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انخفاض نسبة الإشغلات بـ"السخنة" لـ40% خلال أكتوبر بسبب بدء الدراسة

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انخفاض نسبة الإشغلات بـ"السخنة" لـ40% خلال أكتوبر بسبب بدء الدراسة انخفاض نسبة الإشغلات بـ"السخنة" لـ40% خلال أكتوبر بسبب بدء الدراسة
شهدت القرى السياحية بالسويس انخفاض نسب الإشغالات خلال شهر أكتوبر الحالى بسبب بدء الدراسة بالجامعات والدراسة وانتهاء فصل الصيف، حيث وصلت نسب الإشغالات حسب تصريحات مديرى القرى السياحية إلى 40 %.

قال محمد جودة مدير مكتب السياحة بالسويس إن انخفاض نسبة الإشغالات بمنطقة السخنة يعود لانتهاء موسم الصيف السياحى رسميا وانشغال الأسر مع انطلاق لعام الدراسى الجديد.

أضاف فى تصريحات خاصة أن نسبة الإشغالات بالعين السخنة كانت بلغت 100 % فى عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم خلال شهر مايو الماضى وعقب شهر رمضان وبعيد الفطر وشهر أغسطس وعيد الأضحى.
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