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مرشح بشبين الكوم: ذوو الاحتياجات الخاصة شركاء فى بناء الوطن

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مرشح بشبين الكوم: ذوو الاحتياجات الخاصة شركاء فى بناء الوطن مرشح بشبين الكوم: ذوو الاحتياجات الخاصة شركاء فى بناء الوطن
قال المستشار نضال مندور، مرشح مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، إن ذوى الاحتياجات الخاصة هم أولى فئات المجتمع اهتماماً ورعاية من أجل الحصول على كل حقوقهم، حيث إنهم شركاء فى بناء الوطن، وأن مشكلة الأقاليم وبالتحديد محافظة المنوفية هو عدم الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة الأطفال الذين يعانون من عدم الرعاية سواء من الناحية التعليمية أو التأهيلية أو الأنشطة الرياضية.

وأضاف مندور، فى تصريحات له، خلال إحدى جولاته الانتخابية، أن من ضمن برنامجه الانتخابى الوقوف بجانب هذه الفئة فى الحصول على حقهم المكتسب، من حيث تفعيل التزام الدولة بتعيين نسبة 5% منهم فى شركات القطاع العام والخاص، وتوفير الوظائف التى تتناسب معهم، مشيراً إلى أن القانون المصرى ينص على أن أى شركة لديها أكثر من 100 موظف يجب أن يكون 5% من موظفيها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار مرشح "شبين الكوم"، إلى أن الدولة تلتزم بتوفير حقهم فى التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على كل حقوقهم وعدم التمييز أو التفرقة بسبب الإعاقة، واحترام حرياتهم وإرداتهم الحرة فى العيش بكرامة، وحقهم فى التعبير عن آرائهم والإنصات إليهم، ويأتى ذلك فى إطار سنّ قوانين تكفل لهم كافة حقوقهم المشروعة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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