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مرشح بأسيوط يطمس إشارات مرور الطريق السريع بملصقات دعايته الانتخابية

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مرشح بأسيوط يطمس إشارات مرور الطريق السريع بملصقات دعايته الانتخابية مرشح بأسيوط يطمس إشارات مرور الطريق السريع بملصقات دعايته الانتخابية
قامت الحملة الانتخابية لأحد المرشحين بدائرة أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط بتعليق لافتة للمرشح "إ، ع، إ" تحمل صورته ورمزه الانتخابى على عمود إشارات المرور، والذى تم وضعه على أحد الطرق السريعة للاستدلال على إشارات المرور والمنحنيات الخطرة، وحجبت الصور رؤية الإشارات التى تحتها تماما.

يذكر أن دائرة أبنوب والفتح تشهد تنافس ٣٢ مرشحا بمختلف انتماءاتهم السياسية، مابين مستقلين والمصريين الأحرار والشعب الجمهورى والحركة المصرية الوطنية والصرح المصرى الحر، وحماة الوطن.


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