ائتلاف سلفى: شيعة إيران ينظمون احتفالات فنية لتجنيد شخصيات مصرية

أكد الشيخ ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت أن شيعة إيران بدوا تنفيذ خطط لتجنيد شخصيات مصرية، مشيرا إلى أن هذه الخطط تتمثل فى إقامة احتفالات ومهرجانات فينة أو اجتماعية من أجل دعوة شخصيات مصرية من أجل تجنديهم فى الحرس الثورى الإيرانى.

وأضاف "رضوان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نظمت إيران مؤخرا احتفالات باسم عيد الغدير والذى ليس عيدا إسلاميا، وكان مسئول عنه هادى العامرى، أحد قيادات الحرس الثورى الإيرانى والمخابرات الإيرانية، ومسئول عن القتل الجماعى بسبب الهوية وقد دعا شخصيات مصرية مثل الممثل فاروق الفيشاوى".

وأشار "رضوان" إلى أن إيران تسعى لاستقطاب الشخصيات المصرية بطرق خبيثة من أجل اختراق الدولة المصرية، مناشدا الجهات المسئولة بمنع أى شخصية عامة حضور مثل هذه المهرجانات والاحتفالات.

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