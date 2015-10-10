أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ائتلاف سلفى: شيعة إيران ينظمون احتفالات فنية لتجنيد شخصيات مصرية

Google+ Print
ائتلاف سلفى: شيعة إيران ينظمون احتفالات فنية لتجنيد شخصيات مصرية ائتلاف سلفى: شيعة إيران ينظمون احتفالات فنية لتجنيد شخصيات مصرية
أكد الشيخ ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت أن شيعة إيران بدوا تنفيذ خطط لتجنيد شخصيات مصرية، مشيرا إلى أن هذه الخطط تتمثل فى إقامة احتفالات ومهرجانات فينة أو اجتماعية من أجل دعوة شخصيات مصرية من أجل تجنديهم فى الحرس الثورى الإيرانى.

وأضاف "رضوان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نظمت إيران مؤخرا احتفالات باسم عيد الغدير والذى ليس عيدا إسلاميا، وكان مسئول عنه هادى العامرى، أحد قيادات الحرس الثورى الإيرانى والمخابرات الإيرانية، ومسئول عن القتل الجماعى بسبب الهوية وقد دعا شخصيات مصرية مثل الممثل فاروق الفيشاوى".

وأشار "رضوان" إلى أن إيران تسعى لاستقطاب الشخصيات المصرية بطرق خبيثة من أجل اختراق الدولة المصرية، مناشدا الجهات المسئولة بمنع أى شخصية عامة حضور مثل هذه المهرجانات والاحتفالات.


>-"ائتلاف سلفى":حزب النور العقبة الوحيدة ضد سيطرة العلمانيين على البرلمان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365