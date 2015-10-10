نوبل للسلام.. رسالة تونس للعالم بأهمية الحوار والتوافق

ويعتبر حصول تونس على جائزة نوبل هى المرة الأولى فى تاريخها، فى محاولة منها لإثبات أن الحوار والتوافق الوطنى هو السبيل الوحيد للوصول بقافلة الوطن إلى بر الأمان.
وقالت هاجر عجرودى، مواطنة تونسية، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، "مرة أخرى تضرب تونس شعبا وساسة ومجتمعا مدنيا موعدا مع التاريخ ومع الاستثناء فى التجربة وفى توخى الحلول، رغم كل الاختلافات التى لا زالت عالقة، تبرهن تونس أن السياسة والمكانة والنجاح لا يتم إلا بالحوار. مرة أخرى، ترسم ملامح تونس فى خضم الصراعات كنموذج للحل السلمى، لقبول الأخر ولواقعية السياسة. تونس البلد الصغير جدا، بلا عتاد ولا سلاح، يحكمه الشعب والمجتمع المدنى الممثل فى الرباعى الراعى للحوار"، واختتمت هاجر كلامها بقولها "فخورة بكونى تونسية".
وقال أحمد لطفى، مواطن تونسى، كيف لا نصاب بجرعة من الفرح وتونس تحصد جائزة نوبل للسلام، مضيفا "هى تستحق بجدارة لأنها فى طريقها للديمقراطية والتعددية".