أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

د. خالد عمارة يكتب: آخر المستجدات فى جراحات العظام

Google+ Print
د. خالد عمارة يكتب: آخر المستجدات فى جراحات العظام د. خالد عمارة يكتب: آخر المستجدات فى جراحات العظام
جراحة العظام تتأثر بتطور التكنولوجيا المتسارع، حتى إن القاعدة اليوم فى جراحة العظام أن أغلب طرقنا ومعلوماتنا تقريبا تتغير تماما كل خمس سنوات فى علاج الأمراض والكسور.

ولذلك فالتطور السريع يضع مسئولية على كاهل أطباء العظام ليلاحقوا هذا التطور بمتابعة الأبحاث الجديدة وحضور المؤتمرات والمشاركة فى الأبحاث العلمية التى تساعد على تطور طب وجراحة العظام.

والتطورات التكنولوجية تدعمها صناعة ورؤوس أموال كبيرة مما يجعل انتشار هذه التكنولوجيا حول العالم سريعا لأن الشركات المنتجة تسعى للربح، فكما أن السيارة المرسيدس أحدث موديل تظهر فى وألمانيا وأمريكا فى نفس الوقت، كذلك يتم تصدير أحدث الأجهزة والأدوات والشرائح حول العالم، ولذلك يجب على الطبيب أن يتمتع بخبرة كافية ويتابع أخر مستجدات البحث العلمى لأن ليس كل جديد يكون أفضل، لكن يجب أن يتم استعمال الجديد الذى أثبتت الأبحاث فعلا أنه أكثر فاعلية وأفضل فى تحقيق نسبة النجاح والشفاء المطلوبة.

وتطور جراحة العظام يتضمن تكور السبائك المستخدمة فى تصنيع الشرائح أو المسامير أو المفاصل حيث يتم تطوير هذه السبائك لتكون أكثر مقاومة للتلوث أو الالتهاب وأيضا كى يتقبلها الجسم ويعتبرها جزءا منه ولا يقاومها أو يعتبرها جسما غريبا يجب رفضه أو طردها وإزالته فيما بعد.

أيضا التطور يشمل استعمال الذكاء الصناعى مثل استعمال الروبوت والكمبيوتر فى التخطيط للجراحة وفى تشخيص الأمراض وفى جعل الجروح أصغر والجراحة أكثر دقة وفترة النقاهة أقصر.

من ناحية أخرى هناك تطورات ميكانيكية فى تصميم الشرائح أو المفاصل لتكون أكثر مناسبة للصفات التشريحية فى جسم الإنسان، وأكثر قوة فى التحمل والتثبيت، وهناك تطورات بيولوجية مثل استعمال الخلايا والأدوية لتنشيط تكوين الانسجة وبناء أنسجة حية شابة تحل محل الأنسجة المريضة.

وطبعا هناك تطورات فى علوم الدواء تمشى بالتوازى مع تطورات الجراحة فيتم الكشف كل يوم عن ميزات وعيوب أدوية قديمة، وأخرى جديدة ليتمكن الطبيب من إعطاء المريض أعلى نسبة نجاح، لأن الطب الجيد يعتمد على الاهتمام بالتفاصيل، والتى تمتد إلى تعليمات ما قبل الجراحة ثم المستشفى و الجراحة ثم فترة النقاهة بالمنزل إلى أن يعود المريض إلى الحياة الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا