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سيطرى.. أطعمة ومشروبات تهدئ طفلك وتخليه "ملاك"

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سيطرى.. أطعمة ومشروبات تهدئ طفلك وتخليه "ملاك" سيطرى.. أطعمة ومشروبات تهدئ طفلك وتخليه "ملاك"
الأطفال الملائكة الصغار، لديهم الكثير من الطاقة والنشاط، ويمكنهم اللعب طوال اليوم دون كلل، ما يجعل بعض الأمهات راغبات فى أطفال هادئين طائعين، بل تجد بعد الأمهات هذه الصفات مجرد حلم لا يمكن أن يتحقق مع طفلها.

وفى هذا الموضوع الذى يهم الأمهات والآباء بشكل خاص، حدثنا الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بالقصر العينى الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، موضحة أن الكثير من المشروبات والأطعمة التى تساعد على تهدئة الطفل وتمتعه بالسكون والهدوء النفسى، كما تساعده على الشعور النوم بشكل مريح ودون إزعاج.

ومن أهم هذه المشروبات والمأكولات التى تساعد على هدوء الطفل حسب تأكيد د.منيسى:

- مشروب الليمون البارد أحد أهم العصائر الطبيعية التى تهدئ من روع طفلك
>- مشروب الينسون والكراوية المحلى بالعسل يهدئ الجسم والأعصاب بشدة
>- الفاكهة المعتدلة السعرات والسكريات، كالعنب، والتفاح، والخوخ، والموز، والمشمش.
>- طبق السلطة أحد أهم عناصر المائدة التى تجعل طفلك هادئا ومستكينا
>- كثرة تناول الخس والبقدونس يساعده على الهدوء وارتواء الجسم
>- تناول مشروب النعناع الدافئ، يهدئ الصدر والأعصاب ويساعد على الاسترخاء
>- يمكنك الاستعانة باللبن الدافئ المضاف إليه العسل وحبوب القمح لشعوره بالهدوء والسكون
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