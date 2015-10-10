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مصدر: 10 مستثمرين انتهوا من وضع أجهزة القياس لمحطات الطاقة الشمسية

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مصدر: 10 مستثمرين انتهوا من وضع أجهزة القياس لمحطات الطاقة الشمسية مصدر: 10 مستثمرين انتهوا من وضع أجهزة القياس لمحطات الطاقة الشمسية
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك 10 مستثمرين فى المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإضافة 4300 ميجا وات، انتهوا من وضع أجهزة القياس بالأراضى المخصصة لهم، لإنشاء محطات طاقة شمسية بكوم أمبو بأسوان.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص مساحة تصل إلى 37 كيلومترًا مربعًا بكوم أمبو "بيبيان"، لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 2300 ميجاوات، ويستغرق إنشاؤها عامًا واحد فقط.

وأشار المصدرـ إلى أنه تم توقيع 46 مذكرة تفاهم لإنشاء محطات شمسية بإجمالى قدرات 2240 ميجا وات، مشيرًا إلى أنهم عبارة عن 39 محطة بمناطق كوم أمبو "ببيان" بقدرة 1560 ميجا وات و7 محطات بالزعفرانة بقدرة 280 ميجا وات.

وقال المصدر، إنه تم الانتهاء من تسليم عدد 46 قطعة أرض للمستثمرين، للبدء فى وضع أجهزة القياس وإجراء الدراسات اللازمة للمشروعات بمعرفة المستثمر، لافتاً إلى أن هناك مهلة 15 شهراً للمستثمر إذا لم يبدأ فى إنشاء المحطة سيتم سحب الأرض منه.


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