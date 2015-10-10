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وزير الأوقاف لـ"خيرى رمضان":لن نسمح باستغلال المساجد فى أى مظاهر انتخابية

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وزير الأوقاف لـ"خيرى رمضان":لن نسمح باستغلال المساجد فى أى مظاهر انتخابية وزير الأوقاف لـ"خيرى رمضان":لن نسمح باستغلال المساجد فى أى مظاهر انتخابية
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن "المناهج التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية تم تنقيتها، وندرس فى الوقت الحالى مراجعة المناهج الجامعية"، لافتا إلى أنه لن يتم افتتاح معاهد لإعداد الدعاة إلا بموافقة الأزهر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، :"لن نسمح باستغلال المساجد أو ملحقاتها من ساحات لأى مظاهر انتخابية"، موضحا أن الوزارة ستعيد النظر فى جميع تصريحات الخطابة الممنوحة خلال فترة الانتخابات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت بشكل كامل من إعداد كادر الأئمة لتحسين أوضاعهم المالية، موضحا أن الوزارة تعمل على حصر وتوثيق جميع أموال الأوقاف وستعلنها على الرأى العام، موضحا أن وزارة الأوقاف أقل جهة حكومية تتقاضى بدلات ومكافآت.

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