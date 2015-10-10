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مرتضى منصور: العمارى بيعارض بس فى الفضائيات ومالوش أى دور فى النادى

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مرتضى منصور: العمارى بيعارض بس فى الفضائيات ومالوش أى دور فى النادى مرتضى منصور: العمارى بيعارض بس فى الفضائيات ومالوش أى دور فى النادى
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه يطالب مصطفى سيف العمارى عضو مجلس الإدارة، بتقديم استقالته، قائلا: "مصطفى سيف بيعارض بس فى الفضائيات ومالوش أى دور فى النادى وفى الاجتماعات لا يتحدث"، موضحا أنه سافر من قبل مع فريق اليد إلى أوكرانيا وتركه للتنزه فى بلجيكا وفرنسا".

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، أنه قرر استبعاد عضو المجلس من السفر إلى الإمارات فى السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر له الخميس المقبل، بعدما تسبب فى أزمات كثيرة كان على رأسها رغبته فى إقالة إسماعيل يوسف مدير الكرة بالقلعة البيضاء لخلافات شخصية.

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