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مطار القاهرة يستقبل 45 مرحلاً من إيطاليا لمخالفتهم شروط الإقامة

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مطار القاهرة يستقبل 45 مرحلاً من إيطاليا لمخالفتهم شروط الإقامة مطار القاهرة يستقبل 45 مرحلاً من إيطاليا لمخالفتهم شروط الإقامة
استقبل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 45 مصريًا مرحلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، بسبب الهجرة غير الشرعية ومخالفتهم شروط الإقامة.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن المرحلين وصلوا قادمين من كاتانيا على متن الطائرة الإيطالية، بصحبة عدد من رجال الأمن، حيث أقروا فى المناقشات التى جرت معهم على أنهم تسللوا للأراضى الإيطالية عن طريق أحد الأشخاص بواسطة مركب صيد.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.

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مصر 365