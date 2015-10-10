اليوم.. وزير الإسكان يسلم 3000 شقة لمحدودى الدخل بمحافظة البحيرة

يتوجه، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحافظة البحيرة، وذلك لتسليم أكثر من 3000 وحدة لمحدودى الدخل بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، نحو 504 وحدات سكنية للمواطنين فى مدينة دمنهور، وذلك بعدما تم الانتهاء من تشطيب هذه الوحدات وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى انتهاء هؤلاء المواطنين من دفع مقدمات الحجز واستيفاء كل الأوراق المطلوبة لدى بنك التعمير والإسكان.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بتفقد هذه الوحدات قبل تسليمها للمواطنين، وذلك للتأكد من مستوى تشطيب الشقق كما فعل فى مدينة مدينة العاشر من رمضان وعدد من المدن الأخرى.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولى، سيتفقد مشروع الصرف الصحى الذى يخدم مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة دمنهور.

ويتضمن جدول وزير الإسكان فى زيارة محافظة البحيرة تسليم نحو 2500 وحدة سكنية فى عدد من مدن المحافظة بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية فى مدينة دمنهور.

كما سيتضمن جدول الزيارة اجتماع سيعقده الوزير مع محافظ البحيرة وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى الإسكان والمياه والصرف، وذلك لمناقشة مشاكل المحافظة وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات القومية التى يحتاجها الجمهور بصفة عاجلة.

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