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القبض على 4 أشخاص مشتبه فى تورطهم بانفجار جامعة الزقازيق

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القبض على 4 أشخاص مشتبه فى تورطهم بانفجار جامعة الزقازيق القبض على 4 أشخاص مشتبه فى تورطهم بانفجار جامعة الزقازيق
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على 4 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى الانفجار الذى وقع بجامعة الزقازيق، وجارٍ فحصهم للتأكد من تورطهم من عدمه.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد وقوع انفجار بالقرب من جامعة الزقازيق، وانتقل على الفور خبراء المفرقعات لفحص موقع الانفجار، فيما انتقلت عناصر الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق.

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