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وزير التموين:مخزون القمح يكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى منتصف مارس المقبل

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وزير التموين:مخزون القمح يكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى منتصف مارس المقبل وزير التموين:مخزون القمح يكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى منتصف مارس المقبل
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح المحلى والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم يفوق حدود الأمان، ويكفى حتى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك بعد قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى، حيث يتم توفير الأقماح أول بأول.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى تم التعاقد عليها تمت من خلال المناقصة العالمية، التى عقدتها هيئة السلع التموينية، وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، وأيضًا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة والصناعة والزراعة فى الموانئ المصرية، للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

- "التموين" تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى لإنتاج الخبز المدعم

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مصر 365

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