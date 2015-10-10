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داعية سلفى: السياسة جزء من الدين.. والرسول عقد معاهدات مع الكفار

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داعية سلفى: السياسة جزء من الدين.. والرسول عقد معاهدات مع الكفار داعية سلفى: السياسة جزء من الدين.. والرسول عقد معاهدات مع الكفار
قال الشيخ زين العابدين كامل، الداعية السلفى، إن الشريعة الإسلامية تشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وأنها شريعة شاملة لكل نواحى الحياة، موضحا أن السياسة جزء من الدين.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من يتأمل القرآن والسنة الذين هما أصل هذه الشريعة، رأى شمولها، ففى القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها، وأن فيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد وأحكام الجنايات والحدود، والقصاص وغير ذلك.

وتسائل كامل: "ألم يمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسة فى حياته؟ ألم يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع الكفار بنفسه؟ ألم يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميدان القتال؟ ألم يراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء؟ ألم يعقد الاجتماعات مع الوفود بعد فتح مكة وغزوة تبوك ويقبل الجزية؟".

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