أحمد كمال أبو المجد عن "النور": الحزب أفكاره متشددة ويكفر المخالفين

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن وصف حزب النور السلفى رافضى خلط الدين بالسياسة بـ"أعداء الإسلام" هى كارثة كبرى، حيث يؤكد أن الحزب لديه أفكار متشددة ويكفر المخالفين.

ووجه "أبو المجد" رسالة إلى قيادات حزب النور قائلا: "عليكم ألا تضعوا الزيت على النار، وتصريحاتكم التى تعبر أشخاص وسياسيين أعداء للدين الإسلامى، وأن تكونا حزبا سياسيا فقط دون خلط الدين بالسياسة"، موضحا أن الدين الإسلامى أشمل بكثير من فهم البعض له وربطه بمشاركته فى الانتخابات البرلمانية.

كان طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، قد اتهم المطالبين بالفصل بين الدين والسياسة وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية بأنهم إما يجهلون طبيعة الإسلام كدين أو يعادون الإسلام – باطنا لا ظاهرا – ويتسترون بالدعاوى الباطلة.

- قيادى بـ"النور": المطالبون بفصل الدين عن السياسة أعداء للإسلام