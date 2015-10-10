انتهاء رصف الطرق المؤدية لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان آخر الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم الانتهاء من رصف الطرق المودية للأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان نهاية الشهر الجارى لتسهيل أعمال إنشاء المحطات على المستثمرين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستثمرين هم من يتحملون تكلفة الرصف الخاصة بالطرق المودية لمحطاتهم، لافتا إلى أن كل مستثمر يسدد للشركة المصرية لنقل الكهرباء 12 ألف جنيه عن كل ميجا وات قيمة رصف الطريق المودى للمحطة.

وأوضح المصدر أن إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح 2 مليار 200 مليون 60 ألف جنيه قيمة إنشاء محطات المحولات ورصف الطرق.

وقال المصدر إنه "على سبيل المثال إذا كان المستثمر سيقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية أو رياح بقدرة 50 ميجا وات سيسدد 25 مليون جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة إنشاء محطة محولات للمحطة و600 ألف جنيه لرصف الطرق المودية للمحطة".

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