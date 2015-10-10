أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الزراعة": انتهاء وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى الـ1.5 مليون فدان

Google+ Print
مصدر بـ"الزراعة": انتهاء وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى الـ1.5 مليون فدان مصدر بـ"الزراعة": انتهاء وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى الـ1.5 مليون فدان
قال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم الانتهاء من وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء فى زراعة المرحلة الأولى ضمن المشروع، لافتا إلى أن آليات التوزيع تنوعت فيها الشرائح التى سيتم التصرف إليها بالأراضى، وشملت الشريحة الأولى فئات اجتماعيه تضم الشباب، والثانية للشركات المصرية، والشريحة الثالثة تخص الشركات العربية، والشريحة الأولى والثانية، تمنح لهم الأراضى بنظام التملك، وستكون بنظام حق الانتفاع للشريحة الثالثة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل منها التنفيذ الفورى فى الاستصلاح والزراعة للمرحلة الأولى فى 590 ألف فدان بعدد من المناطق من بينها 143 ألف فدان بتوشكى تروى رى سطحى و25 ألف فدان فى منطقة آبار توشكى تروى بالمياه الجوفية، بالإضافة إلى مناطق الفرافرة القديمة، وسيوة، والمغرة وجنوب منخفض القطارة، حيث سيتم البدء الفورى فى المرحلة الأولى عقب التقرير النهائى المقدم من وزارة الرى حول توافر المقننات المائية خلال أيام.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر اجتماع لوزراء الزراعة والرى والإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، طلبت من وزارة الرى تقريرا مفصل حول توفير جميع مقننات المياه ووضع آليات العمل الفورية فى استصلاح الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى للتنفيذ.

- اليوم.. الحكومة تبحث تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان وبدء زراعة 500 ألف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك