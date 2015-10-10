مصدر بـ"الزراعة": انتهاء وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى الـ1.5 مليون فدان

قال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم الانتهاء من وضع آليات تنفيذ وتوزيع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء فى زراعة المرحلة الأولى ضمن المشروع، لافتا إلى أن آليات التوزيع تنوعت فيها الشرائح التى سيتم التصرف إليها بالأراضى، وشملت الشريحة الأولى فئات اجتماعيه تضم الشباب، والثانية للشركات المصرية، والشريحة الثالثة تخص الشركات العربية، والشريحة الأولى والثانية، تمنح لهم الأراضى بنظام التملك، وستكون بنظام حق الانتفاع للشريحة الثالثة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل منها التنفيذ الفورى فى الاستصلاح والزراعة للمرحلة الأولى فى 590 ألف فدان بعدد من المناطق من بينها 143 ألف فدان بتوشكى تروى رى سطحى و25 ألف فدان فى منطقة آبار توشكى تروى بالمياه الجوفية، بالإضافة إلى مناطق الفرافرة القديمة، وسيوة، والمغرة وجنوب منخفض القطارة، حيث سيتم البدء الفورى فى المرحلة الأولى عقب التقرير النهائى المقدم من وزارة الرى حول توافر المقننات المائية خلال أيام.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر اجتماع لوزراء الزراعة والرى والإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، طلبت من وزارة الرى تقريرا مفصل حول توفير جميع مقننات المياه ووضع آليات العمل الفورية فى استصلاح الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى للتنفيذ.

- اليوم.. الحكومة تبحث تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان وبدء زراعة 500 ألف