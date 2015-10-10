مرشح برلمانى بسيناء يدعو منافسيه لإبرام ميثاق شرف للحفاظ على صلة الأرحام

دعا المرشح البرلمانى المستقل بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء عبد العال أبو السعود، باقى مرشحى المحافظة وعددهم 11 يتنافسون على مقعد وحيد، إلى إبرام ميثاق شرف.

وقال أبو السعود، فى تصرحياتٍ له إنه جارى الإعداد لميثاق شرف المرشح يوم الجمعة المقبل بمجلس قرية "أم عقبة " ببئر العبد برعاية عائلات القرية.

وأشار أبو السعود إلى أن الغاية من الميثاق أن تظل مناطقهم رائدة والحفاظ على صلة الأرحام، ولم يعلق حتى الآن باقى المرشحين على الدعوة سواء بالقبول أو الرفض.

ويتنافس بدائرة بئر العبد كل من سليمان الزملوط مستقل، ورمضان السرحان مستقل، والمهندس سامى الهوارى (حزب المؤتمر)، والمهندس حسن خضر (الإصلاح والتنمية)، وحسن عبد الحميد رضا مستقل، واللواء عبد الله سالم مستقل، و بد المقصود محمد سلامة مستقل، سليمان محمد سعيد مستقل، فرج موسى مستقل، ومحمد نصار إبراهيم مستقل.