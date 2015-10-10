أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح برلمانى بسيناء يدعو منافسيه لإبرام ميثاق شرف للحفاظ على صلة الأرحام

Google+ Print
مرشح برلمانى بسيناء يدعو منافسيه لإبرام ميثاق شرف للحفاظ على صلة الأرحام مرشح برلمانى بسيناء يدعو منافسيه لإبرام ميثاق شرف للحفاظ على صلة الأرحام
دعا المرشح البرلمانى المستقل بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء عبد العال أبو السعود، باقى مرشحى المحافظة وعددهم 11 يتنافسون على مقعد وحيد، إلى إبرام ميثاق شرف.

وقال أبو السعود، فى تصرحياتٍ له إنه جارى الإعداد لميثاق شرف المرشح يوم الجمعة المقبل بمجلس قرية "أم عقبة " ببئر العبد برعاية عائلات القرية.

وأشار أبو السعود إلى أن الغاية من الميثاق أن تظل مناطقهم رائدة والحفاظ على صلة الأرحام، ولم يعلق حتى الآن باقى المرشحين على الدعوة سواء بالقبول أو الرفض.

ويتنافس بدائرة بئر العبد كل من سليمان الزملوط مستقل، ورمضان السرحان مستقل، والمهندس سامى الهوارى (حزب المؤتمر)، والمهندس حسن خضر (الإصلاح والتنمية)، وحسن عبد الحميد رضا مستقل، واللواء عبد الله سالم مستقل، و بد المقصود محمد سلامة مستقل، سليمان محمد سعيد مستقل، فرج موسى مستقل، ومحمد نصار إبراهيم مستقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365