محافظ الإسماعيلية يطالب بسداد مقدم وحدات قرية الأمل لبدء التسليم فى نوفمبر

طالب اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بسرعة المبادرة بسداد المقدمات الخاصة بمشروع قرية "الأمل" بالقنطرة شرق، والمتمثلة فى نسبة 20% من القيمة الإجمالية، بالإضافة إلى سرعة استيفاء باقى المستندات والأوراق المطلوبة، فى موعد غايته منتصف أكتوبر الجارى، حتى يتسنى تسليم قطع الأراضى والمنازل مع بدايات شهر نوفمبر المقبل.

وأكد طاهر، فى تصريحاتٍ له، إنهاء أعمال مشروعات الرى بقرية الأمل، وتأمين المنطقة، وإقامة نقطة الشرطة الخاصة بالقرية، واستكمال باقى الخدمات قبل نهاية أكتوبر الجارى، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسليم المشروع للمنتفعين.

ويُعَد مشروع "قرية الأمل"، باكورة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.