تأجيل طعن توفيق عكاشة على قرار منعه من السفر إلى جلسة 3 سبتمبر

كتب : محمد مجدي منذ 4 دقائق

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، طعن توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، والتى يطالب فيها إلغاء قرار منعه من السفر إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات.

واختصم عكاشة في دعواه كلا من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قائلاً إن قرار منعه من السفر مخالف لأحكام القانون والدستور، الذى أكد على حرية المواطن المصرى فى السفر والتنقل داخل وخارج البلاد.

وأضاف مالك الفراعين فى دعواه أن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أى مواطن من السفر فى حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصري والقومي، مشددا على أنه لم يرتكب أى جريمة وأن شائعات توجيه تهمة إليه بإهانة رئيس الجمهورية تمثل جنحة وغير صحيحة على الإطلاق.