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السيطرة على حريق التهم 16 محلا بسوق بني ياس

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السيطرة على حريق التهم 16 محلا بسوق بني ياس السيطرة على حريق التهم 16 محلا بسوق بني ياس

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي، أمس على حريق شبّ في سوق البلدية في «بني ياس»، أسفر عن احتراق 16 محلاً تجارياً دون وقوع خسائر في الأرواح.

 

وذكر النقيب عبدالله حمد التميمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات في الساعة الثالثة بعد الظهر تحركت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتم إسناد موقع الحريق بعد تطوره وانتقاله لعدة متاجر، بثمانية فرق من الدفاع المدني والتي باشرت مهامَّها في إطفاء الحريق والحيلولة دون امتداده.

 

وقال: إنه بحسب المعاينات صنِّف الحريق فوق المتوسط، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، ومشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني، واتباعها في مختلف المنشآت التجارية.

 

وشاركت ادارة الدعم الجوي بطائرتها اللاسلكية بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان، كما شارك الجناح الجوي بطائرته الهليكوبتر في نقل الصورة لغرفة العمليات للوقوف على الأوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد.

إشادة

 

ثمن الدفاع المدني مساهمة الجمهور الإيجابية في تبريد الحريق والتعاون مع الفرق الشرطية؛ للسيطرة النهائية عليه، وذلك بالتنسيق مع رجال الإطفاء، مهيبة بالجمهور عدم التدخل مستقبلاً في أعمال الفرق المختصة، ما لم يطلب إليهم ذلك، حيث وفرت فرق الشرطة للمشاركين هنا كامل معايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة.

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