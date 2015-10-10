جنوب السودان تعترض على خطة الامم المتحدة لاستخدام طائرات مراقبة بدون طيار

عارضت جنوب السودان مساء الجمعة قرارا لمجلس الامن الدولى يدعو لنشر طائرات تجسس بدون طيار غير مسلحة لمراقبة الوضع على الأرض، قائلة ان هذا يقوض سيادة البلاد.

ويأتى القرار الذى يمدد مهمة بعثة حفظ السلام الأممية فى جنوب السودان لمدة 90 يوما بعد أكثر من شهر تقريبا من توقيع زعيم المتمردين رياك مشار والرئيس سلفا كير على اتفاق سلام يهدف إلى انهاء النزاع المستمر منذ 21 شهرا والذى أودى بحياة عشرات الآلاف.

ويهدف القرار إلى تحديث تفويض البعثة لمساعدة البلد بشكل افضل فى تنفيذ اتفاق السلام، وإلى جانب الدعوة لنشر طائرات مراقبة بدون طيار مجهزة بكاميرات مراقبة، يهدد القرار أيضا بفرض عقوبات فى حالة عدم الامتثال.

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